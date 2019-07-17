شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: تسليم شقيق منفذ اعتداء مانشستر لبريطانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (طرابلس) وقال المصدر إنه تم تسليم "هاشم عابدي" إلى مكتب السفارة البريطانية في مطار معيتيقة (بالقرب من طرابلس)، وهو في طريقه إلى بريطانيا.



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