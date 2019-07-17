عبد اللهيان بعد لقائه بري: إيران تدعم الشعب اللبناني والجيش والمقاومة

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الايراني حسين امير عبد اللهيان أن "ايران تدعم ابناء الشعب اللبناني والجيش والمقاومة والحكومة اللبنانية"، مشيرا الى اننا "نتطلع الى تطور العلاقات بين البلدين على كافة المستويات".
وفي تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اشار عبد اللهيان إلى أن "ايران على قناعة بأن الأمن في لبنان هو أمن للمنطقة ككل وبعض التهديدات التي تقوم بها اسرائيل لا تصب في مصلحة الأمن".
وشدد عبد اللهيان على ان "ايران والحلفاء معها لن يسمحوا لاسرائيل واميركا ان تتلاعبا بأمن المنطقة".
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