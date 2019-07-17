عبد اللهيان بعد لقائه بري: إيران تدعم الشعب اللبناني والجيش والمقاومة

أكد مساعد رئيس ​مجلس الشورى الايراني​ حسين امير عبد اللهيان أن "ايران تدعم ابناء الشعب ال​لبنان​ي و​الجيش​ و​المقاومة​ و​الحكومة اللبنانية​"، مشيرا الى اننا "نتطلع الى تطور العلاقات بين البلدين على كافة المستويات".

وفي تصريح له بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، اشار عبد اللهيان إلى أن "ايران على قناعة بأن ​الأمن​ في لبنان هو أمن للمنطقة ككل وبعض التهديدات التي تقوم بها ​اسرائيل​ لا تصب في مصلحة الأمن".

وشدد عبد اللهيان على ان "ايران والحلفاء معها لن يسمحوا لاسرائيل واميركا ان تتلاعبا بأمن المنطقة".