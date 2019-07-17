حرب: ندعم بلدية تنورين في تولي حل ملف تخريب الطرقات

أعلن الوزير والنائب السابق ​بطرس حرب​ عن "دعم ​بلدية تنورين​ في تولي حل ملف تخريب الطرقات الناتج عن ​الشاحنات​ الضخمة التي تنقل الصخور الى مشروع سد بلعه، بالاضافة إلى الشاحنات التي تنقل الرمول، ونضع أنفسنا وكل إمكاناتنا بتصرفها لدعم أي مجهود تبذله في هذا الصدد".

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