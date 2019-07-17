رابطة المتقاعدين في التعليم الرسمي يعتصمون رفضا للمساس بالمعاشات التقاعدية

نفذت رابطة المتقاعدين في ​التعليم الرسمي​ الثانوي والاساسي اعتصاما في ​ساحة الشهداء​ رفضا للمساس بالمعاشات التقاعدية.

وجدّدت الرابطة في بيان مطالبها بحق المتقاعدين بتنفيذ المادة 18 من القانون 46/2017 كما وردت بحذافيرها. وفي موضوع ذكر ​الموازنة​ فرض الضريبة على المعاشات التقاعدية، دعت الرابطة الى ان يتركوا فلس الارملة في جيوب المتقاعدين، فمعاشاتنا التقاعدية خط احمر ولستم انتم السياسيون خطا احمر. الضريبة مرفوضة رفضا قاطعا، ولا تجربونا. كما طالبت الرابطة من ​المجلس النيابي​ دفع مستحقات التعاونية وتحويل اموالها المستحقة من سنة 2018، والبالغة قيمتها 124 مليار ليرة".

وبعد الاعتصام، دخل كل من حسن الموسوي عن الثانوي وغطاس مدور عن الأساسي إلى المجلس النيابي أثناء انعقاد الجلسة العامة حيث سلما المعنيين مذكرة بالمطالب.