الراعي احتفل بالقداس بمناسبة عيد القديسة مارينا في مزار القديسة في وادي قنوبين

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس ​الراعي​ ، قداس عيد ​القديسة مارينا​ في مزار القديسة في ​وادي قنوبين​، داخل المزار، وبعد تلاوة ​الانجيل المقدس​ القى الراعي عظة تحدث فيها عن حياة القديسة مارينا، مشيرا الى ان "هذا المكان مقدس لان التقليد يقول عندما طردت من الدير مع الطفل انتهكت كرامتها لان كرامة ​الانسان​ فوق كل اعتبار، فقررت البقاء وعاشت هنا رغم الظلم تعتني بالطفل وتطعمه وتدفئه من البرد داخل هذه المغارة التي هي مدرسة لنا جميعا، ففي هذه المغارة دفن 17 بطريركا عاشوا في قنوبين على مدى 400 سنة في زمن العثمانيين، واليوم ننتقل الى هذا المكان بصعوبة رغم توفر وسائل النقل فكيف تمكن اباؤنا البطاركة القديسين العيش في هذا الوادي؟ قبلوا الاضطهاد وتحملوا صعوبة العيش محافظين على ايمانهم واستقلاليتهم وتجذروا في هذه الارض رافعين اعينهم الى سماء. واليوم نعيش الازمة الاقتصادية الصعبة التي تشكل بالنسبة لنا منتصف الليل وعلينا انتظار العروس الآتي وملاقاته بفرح لانه وحده يعرف طريق خلاصنا".

وبعد القداس أقامت الراهبات الانطونيات غداء على شرف الراعي في الباحة الخارجية لدير سيدة قنوبين.