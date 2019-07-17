اللواء ابراهيم التقى وفداً من التجار الفلسطينيين في الجنوب

التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سفير لبنان في نيجيريا حسام دياب وبحث معه أوضاع الجالية اللبنانية في نيجيريا ونشاطات أبنائها والإعتداءات التي تطال البعض منهم.
كما إلتقى اللواء إبراهيم وفداً من التجار الفلسطينيين في الجنوب الذين عرضوا له إنعكاسات قرارات وزارة العمل المتعلقة بتطبيق قانون العمل على اليد العاملة الأجنبية على أعمالهم.
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