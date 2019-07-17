اللواء ابراهيم التقى وفداً من التجار الفلسطينيين في الجنوب

التقى المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ سفير لبنان في ​نيجيريا​ حسام دياب وبحث معه أوضاع الجالية اللبنانية في نيجيريا ونشاطات أبنائها والإعتداءات التي تطال البعض منهم.

كما إلتقى اللواء إبراهيم وفداً من التجار الفلسطينيين في ​الجنوب​ الذين عرضوا له إنعكاسات قرارات ​وزارة العمل​ المتعلقة بتطبيق ​قانون العمل​ على اليد العاملة الأجنبية على أعمالهم.