علمت "​النشرة​" أن "​أمن الدولة​ استدعى صاحب المولد "ج.خ" في ​البوشرية​ للتحقيق معه بمخالفته التسعيرة الرسمية وقرار وزير ​الاقتصاد​ بتركيب عدادات".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: امن الدولة استدعى صاحب مولد في البوشرية لعدم التزامه قرار وزارة الإقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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