النشرة: الدفاع المدني اخمد حريقا كبيرا في بلدة الكفور

افاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ عن "إندلاع حريق كبير في ​بلدة الكفور​ وقد اتى على مساحات واسعة من الاشجار"، مشيرا الى ان "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملوا على اخماده بمساعدة أهالي البلدة".

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