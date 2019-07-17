شدياق ناشدت الخريجين البقاء في وطنهم وتحقيق أحلامهم ولو استغرق ذلك وقتا طويل

ناشدت وزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة ​مي شدياق​، الخريجين إلى البقاء في وطنهم وتحقيق أحلامهم فيه لو استغرق ذلك وقتا طويلا، داعية "بصورة مجازية ​الطلاب​ إلى ايجاد الأرض الخصبة لزرع الأشجار لكي تكبر وتصبح يوما ما غابة.

وخلال رعايتها حفل تخرج طلاب ​الجامعة اللبنانية​ الالمانية - LGU لعام 2019، في مجمع Edde Sands السياحي، في جبيل، هنأت شدياق في كلمتها الطلاب، ودعتهم للتحلي بالصبر في خضم ضغوطات الحياة. كما شجعتهم على تطوير عادات بناءة والسعي الدؤوب في عملهم دون كلل واغتنام كل فرصة لتحدي ذاتهم. ثم ذكرت أنه في الوزارة التي تترأسها يتلذذ المعنيون بالمكاسب الصغيرة التي يحققونها للشعب اللبناني، آملة "أن كل خطوة صغيرة إلى الأمام تؤدي إلى حكومة أقوى يفتخر بها لبنان. أضافت الدكتورة شدياق أن الوطن بحاجة إلى ​الشباب​ المجازفين في كافة قطاعات الفنون و​العلوم​ والأعمال والتكنولوجيا والطب والعلوم الإنسانية".

بعدها قدمت الجامعة اللبنانية الألمانية ممثلة برئيس مجلس الأمناء الدكتور الكسندر نجار ونائب الرئيس للشؤون الادارية والمالية السيدة ماريان حداد عضيمي درعا تكريمية لشدياق والسفير الألماني. ثم تم تسليم الشهادات للخريجين قبل أخذ الصور التذكارية. وفي الختام، انضم الجميع لحفل عشاء.