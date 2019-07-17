جورج عطالله: بات علينا التنبّه من عاصفة التوطين المقنع الهاجمة على لبنان

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​جورج عطالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "بقدر أولوية ​الوضع المالي​، بات علينا التنبّه من عاصفة ​التوطين​ المقنع الهاجمة على لبنان عبر الضغط لاعطاء الاجانب الحق بالعمل من دون إجازات عمل تحت ستار النزوج واللجوء"، مؤكداً أنه "بتزبط مالية ​الدولة​ وقت بتبقى الدولة".

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