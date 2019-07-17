اشار نائب رئيس مجلس الوزراء ​غسان حاصباني​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى اننا "أبدينا تحفظنا على ​الموازنة​ في مجلس الوزراء لاننا لم نجد فيها الخطوات الكافية لمعالجة التحديات الحالية، لكن احدا لم يرد ان يسمع، والنواب اليوم يترجمون هذا التحفظ برفض الموازنة بالمبدأ، فشنت حملة علينا ممن يريدون تخبئة رؤوسهم في الرمال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: النواب يترجمون تحفظنا في الحكومة على الموازنة عبر رفضها بالمبدأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.