رئاسة تركيا: سنقوم بالرد اللازم على الهجوم الذي استهدف أحد دبلوماسيينا بأربيل

أكدت ​الرئاسة التركية​ أنها ستقوم بالرد اللازم على الهجوم الذي استهدف أحد دبلوماسييها في ​أربيل​.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت عن "مقتل نائب القنصل التركي واثنين من موظفي القنصلية وإصابة آخرين في إطلاق نار في أربيل"، لافتةً إلى أن "موظفا بالقنصلية التركية في أربيل قتل في هجوم مسلح خلال وجوده خارج مبنى القنصلية"، مشيرةً إلى أن "الجهات التركية على تواصل مكثف مع السلطات الأمنية العراقية لكشف ملابسات الهجوم".

فيما نفى حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف دبلوماسيا تركيا في أربيل.