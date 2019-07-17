"العمال الكردستاني" نفى مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف دبلوماسيا تركيا بأربيل

نفى ​حزب العمال الكردستاني​ مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف دبلوماسيا ​تركيا​ في ​أربيل​.

وكانت قد أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​ عن "مقتل نائب القنصل التركي واثنين من موظفي القنصلية وإصابة آخرين في ​إطلاق نار​ في أربيل"، لافتةً إلى أن "موظفا بالقنصلية التركية في أربيل قتل في هجوم مسلح خلال وجوده خارج مبنى القنصلية"، مشيرةً إلى أن "الجهات التركية على تواصل مكثف مع السلطات ​الأمن​ية ​العراق​ية لكشف ملابسات الهجوم".

وكانت قد أفادت قناة "العربية" عن "مقتل 3 أشخاص بينهم نائب القنصل العام التركي ب​إطلاق النار​ في أربيل".

فيما أفادت قناة "الميادين" بان "نائب القنصل التركي العام في العراق ومرافقاه كانوا داخل مقهى في منطقة عين كاوه بأربيل حين تعرضوا لهجوم مسلح"، مشيرةً إلى أن "الأمن في أربيل يلاحق المتورطين بإطلاق النار على نائب القنصل العام التركي".