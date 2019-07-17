دبلوماسي أميركي يدعو لمواصلة روح التعاون بين فرقاء السودان

دعا القائم بأعمال ​السفارة الأميركية​ في ​الخرطوم​، استيفن كوتيسيس، ​المجلس العسكري​، و​قوى الحرية والتغيير​، إلى "مواصلة روح التعاون لإبرام الإعلان الدستوري الجمعة المقبل"، مهنئاً الجهات المتنازعة في ​السودان​، على توقيع الإعلان السياسي، بشأن تشكيل هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية.

وأعلن الوسيط الإفريقي، محمد حسن ولد لبات عقب التوقيع بالأحرف الأولى عل الاتفاق السياسي، مواصلة التفاوض، الجمعة، للاتفاق على الإعلان الدستوري.