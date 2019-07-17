ظريف: لتكف اميركا عن بيع السلاح الى امثال صدام

اشار وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ الى بيع ​السلاح​ الاميركي للتحالف السعودي في الحرب ضد ​اليمن​، مؤكدا انه على ​اميركا​ الكف عن بيع السلاح الى امثال صدام.

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