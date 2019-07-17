مسؤول روسي: واشنطن تحاول إقناع نيودلهي بالتخلي عن عقد أنظمة "إس-400"

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ​يوري بوريسوف​، ان "​الولايات المتحدة​ تحاول إقناع ​الهند​ بضرورة التخلي عن العقد حول توريد أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية"، مشيراً إلى أنه "في ظل وجود العقد الموقع مع الهند يذهب الأمريكيون إلى الهند ويحاولون إقناع ​القيادة​ الهندية بضرورة التخلي عن العقد ويقترحون عليهم المنتجات الأميركية لكي لا يشترون الأسلحة الروسية".

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