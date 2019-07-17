العربية: مقتل 3 أشخاص بينهم نائب القنصل العام التركي بإطلاق النار أربيل

أفادت قناة "العربية" عن "مقتل 3 أشخاص بينهم نائب القنصل العام التركي ب​إطلاق النار​ في ​أربيل​". فيما أفادت قناة "الميادين" بان "نائب القنصل التركي العام في العراق ومرافقاه كانوا داخل مقهى في منطقة عين كاوه بأربيل حين تعرضوا لهجوم مسلح"، مشيرةً إلى أن "الأمن في أربيل يلاحق المتورطين بإطلاق النار على نائب القنصل العام التركي".

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