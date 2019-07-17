دوتيرتي: لن أرد على أسئلة يوجهها لي رجل أبيض

لفت الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي إلى أنه "لن يمثل أبدا للمحاكمة أمام القضاء الدولي، فيما يتعلق بعمليات قتل جماعي أثناء حربه على المخدرات"، مشيراً إلى أن "النظام القضائي في الفلبين يعمل بشكل جيد، لذلك سيكون من الغباء تصور أنه سيسمح لمحكمة دولية بمحاكمته".
وأكد "أنني لن أُحاكم أو أمثل أمام محكمة إلا في الفلبين. محكمة يرأسها قاض فلبيني ويمثل الادعاء فيها فلبيني ولن أرد على أسئلة يوجهها لي رجل قوقازي أبيض هناك هذا غباء"، مشيراً إلى "أنني فلبيني ولدينا محاكمنا هنا وهراء زهل يتعين أخذي لمكان آخر؟ لا أحب ذلك. لدي بلدي والقضاء يعمل بشكل جيد هنا".
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