شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد لجنة "شكاوى البرلمان".. 113 اجتماع وإنجاز 911 اقتراح برغبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، تقرير عن حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس والذى تم فضه واختتام جلساته يوم الاثنين الماضى 15 يوليو الجارى.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أنها عقدت عدد 113 اجتماعا خلال دور الانعقاد الرابع، وأعدت 920 تقريرا بشأن الموضوعات التى ناقشتها وعرضت هذه التقارير على المجلس فى الجلسات العامة وتم إحالتها للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

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وأشارت اللجنة إلى أنها ناقشت ما يقرب من 1500 اقتراحا برغبة أعدت تقارير بشأن 911 اقتراحا منها اعتمدها المجلس فى الجلسات العامة، و9 اقتراحات بقوانين.

وتضمنت الاقتراحات برغبة التى ناقشتها اللجنة مشروعات خدمية للمواطنين فى مختلف المحافظات مثل مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والكهرباء، ومشروعات الطرق والكبارى، وإحلال وتجديد وإنشاء مدارس ومستشفيات، وإنشاء مكاتب بريد ومجمعات خدمية.