شكرا لقرائتكم خبر عن نضال السعيد: القيادة المصرية أظهرت إلتزامها الجاد فى تعزيز الابتكار لتحقيق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب نضال السعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن القيادة المصرية أظهرت التزامها الجاد ورغبتها الحقيقية والقوية فى تعزيز الابتكار والتكنولوجيا من أجل تحقيق التنمية المستدامة وذلك عن طريق دعم ما تقوم به أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مثل تنظيم معرض القاهرة الدولى للابتكار بشكل سنوى والذى يعد بمثابة سوق سنوى للابتكار، فضلاً عن خلق بيئة محفزة للابتكار والمساعدة فى تسويق الابتكارات، كمايمثل منصة للتواصل بالإضافة إلى كونه يساعد على توثيق صلة المبتكرين بالمحيط العربى والدولى فى مجالات المعارف العلمية والتقنيات الحديثة، فى محاولة لبناء جسور قوية من التعاون بين كثيرمن المؤسسات العلمية المحلية والعربية والدولية.

جاء ذلك فى كلمته خلال في فاعليات الملتقي الإقليمي حول رسم وتنفيذ سياسات العلوم والابتكار من أجل تحقيق التنمية المستدامة- منظور الأجهزة التنفيذية والتشريعية والذى عقد بالقاهرة.

وأضاف السعيد، أن مجلس النواب لعب دوراً كبيراً في دعم العلوم والابتكار وتشجعيها، حيث وافق خلال دور الانعقاد الحالى علي زيادة المخصصات المالية للتعليم والبحث العلمي، جنباً إلي جانب الموافقة على عدد من التشريعات المحفزة، ومنها قانون بشأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار،استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، بهدف تحفيزالبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، وربطالبحث العلمي بتنمية المجتمع، والاشتراك الخطة العامة للدولة، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، كما أنه يقوم بنشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية، والاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التى تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية.

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وتابع السعيد، إن البرلمانات الوطنية بما تملكه من أدوات تشريعية ورقابية تستطيع أن تلعب دوراً رئيسياً فى رسم وتنفيذ سياسات العلوم والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم التقدم نحو اقتصادات ومجتمعات المعرفة وذلك من خلال حث الحكومات على توجيه أنشطة الابتكار لتحقيق أهداف تكنولوجية واجتماعية لإيجاد حلول للتحديات فى مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والصحة، مع الاخذ فى الاعتبار افكار القطاع الخاص الابتكارية كوسيلة لمعالجة التحديات التى تواجه المجتمع.

وأشار السعيد، إلى أهمية قيام البرلمانات بتعزيز التعاون بين مختلف أعمدة نظم العلوم والابتكار من خلال إقامة حوار بين مختلف الهيئات والوزارات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء المعنيين للوصول إلى الأليات المقصود بها الانجح لتعزيز الروابط بينهم للوصول الي اليات أساسية للنهوض بالعلم والتكنولوجيا وتسخيرها فى خدمة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى رفع المخصصات المالية للتعليم والبحث العلمي للنهوض بهذا القطاع مع مراعاة ارتباط التكنولوجيا والابتكار بأهداف التنمية المستدامة ومجالاتها المتنوعة، والمتابعة البرلمانية الوثيقة من اللجان ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، للوقوف علي معوقات التشغيل والتنفيذ بصورة دورية، وتبادل الخبرات بين البرلمانيين فيما يتعلق بالسياسات التشريعية الخاصة بالبحث العلمي والتنمية المستدامة.