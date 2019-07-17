بالصور.. بعد أن سجلت أعلى ارتفاع.. درجة الحرارة تحول المنيا لـ"مدينة أشباح"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

شوارع خالية من السكان، محلات مغلقة، وهروب جماعي للباعة الجائلين، اختفاء تام للمارة، عدا القليل الذي اضطرته الظروف للسير على استحياء يتوارى من أشعة الشمس الحارقة، ودرجة الحرارة التي حولت المنيا إلى مدينة تسكنها الأشباح.

تجولت عدسة "الخليج 365"، بشوارع وأحياء المحافظة، وعلى رأسها شارع كورنيش النيل، وأحياء "أرض سلطان"، و "شلبي"، و شارعي عدنان المالكي، وغيرها من شوارع المحافظة التي خلت من المارة.

وتشهد محافظات مصر، خلال اليوم، موجة حر هي الأعلى منذ 21 عامًا، وفق بيان درجات متوقعة لهيئة الأرصاد، بأن درجة الحرارة اليوم سترتفع إلى مستويات لم تشهدها مصر منذ عقدين من الزمن، وخاصة المناطق الجنوبية وشمال الصعيد، حيث سجلت مدينة ملوي 48 درجة مئوية.

فيما قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن ما سجله موقع accweather حول وصول درجة الحرارة يوم الأربعاء المقبل إلى 48 درجة غير دقيق، لافتًا إلى أن درجة الحرارة وفق ما ترصده هيئة الأرصاد لن تتجاوز يوم الأربعاء في كافة المناطق 46 درجة.

ووجه محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، 7 نصائح للمواطنين لتجنب التعرض لمشكلات خلال الموجة الحارة..

- تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة والمعرضة لأشعة الشمس المباشرة

Advertisements

- يفضل بالنسبة لكبار السن التزام المنازل وتحديدًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا

- ارتداء غطاء للرأس لتجنب الإصابة بضربات الشمس

- ارتداء ملابس خفيفة لتقليل الإحساس بالحرارة

- الحرص على شرب الماء والسوائل بشكل مستمر

- تنظيف فلاتر المياه جيدًا حتى لا تعطي الحرارة فرصة للبكتيريا بالتسبب بأضرار للمواطنين

ضبط التكييف على درجات تتراوح من 25 إلى 27 درجة