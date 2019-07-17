​النقل العام تبحث تطبيق الأحد الأدنى للأجور.. مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تستعد هيئة النقل العام بالقاهرة إلى تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشان زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه كما كان سابقًا.

وحصل "الخليج 365" على نص مخاطبات داخلية بين إدارات الهيئة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة دراسة تطبيق قرار رئيس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور وذلك عقب الانتهاء من صرف مرتبات يوليو 2019.

وقال يسري فتحي، مدير العلاقات العامة بقطاع شرق القاهرة بهيئة النقل العام، إن خطاب وزارة المالية وصل إلى الهيئة منذ أسبوع تقريبًا، وبناءًا عليه تتخذ الإدارات داخل الهيئة الإجراءات اللازمة لبحث تطبيق القرار.

وأضاف يسري، لمصراوي، أنه يوجد فهم خاطئ من قبل العاملين بالهيئة في أن الكل سيستفيد بنفس القدر: "في ناس هتزيد 400 جنيه وناس تانية 600 كل واحد على حسب مرتبه، وفي ناس مش هتستفيد من القرار لأن أوضاعهم ممتازة".

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وأوضح مدير العلاقات العامة، أن الأمر سيستغرق وقتًا لحساب فارق التكلفة وحالات الاستحقاق سواء بالنسبة لزيادة الحد الأدنى للأجور أو بالنسبة للحوافز.

وكشف مسئول بالإدارة المالية بهئة النقل العام، عن أن راتب شهر يوليو لم يتضمن الزيادة في قيمة الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى وجود حالة من التخبط في صفوف العاملين بهيئة النقل العام وذلك بعد عدم إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، لافتًا إلى أن كون الهيئة لا تتبع المحافظة أو وزارة النقل يجعلها في حالة من التخبط خاصة فيما يتعلق بنظام الرواتب والحوافز وغيرها.

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور ورفعه من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه شهريًا.

وأضاف علي، في تصريح خاص لمصراوي، في وقت سابق، أن الهيئة تعمل وفقًا للقوانين المنظمة للدولة وقانون العمل المطبق، لافتًا إلى أنهم حتى الأن لم يدرسوا تكلفة الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في الهيئة.