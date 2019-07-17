إقبال على اختبارات القدرات بالتربية الرياضية بالإسكندرية.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت كلية التربية الرياضية، والفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إقبالًا كبيرًا من الطلاب، لإجراء اختبارات القدرات، والتي تعد شرطًا للالتحاق بها، وتنتهي في 20 يوليو الجاري.

وأجرى الدكتور هشام جابر، رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، جولة ميدانية تفقد خلالها لجان اختبارات القدرات، بكليتي الفنون الجميلة، والتربية الرياضية بنات، للاطمئنان على النتائج والمؤشرات الأولية للنجاح.

وقال جابر، إن الاختبارات تسير بسهولة ويسر، رغم الأعداد الكبيرة المتقدمة خاصة بكلية الفنون، مشيرًا إلى أن إدارات الكليات تقوم بكل ما تستطيع للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم.

وفي سياق متصل، هنأ نائب رئيس الجامعة، كلية التربية الرياضية بنين بأبو قير بتجديد اعتماد الكلية من الهيئة القومية للاعتماد وضمان الجودة، مشيدًا بأعمال التطوير والإنشاءات بالكلية استعداداً للعام الجامعي المقبل.