برلماني: التوسع في زراعة الأسطح يساهم في إعادة التوازن البيئي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أحمد علي:

أكد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أهمية مبادرة تنظيف أسطح المنازل بمحافظة القاهرة وتشجيرها.

وقال في بيان له الأربعاء، إن المبادرة لها فائدة خاصة في ظل معاناة مصر من آثار التغير المناخي، وهو ما تؤكده تجربة سنغافورة والتي ساهمت في خفض درجات الحرارة بصورة كبيرة وتقليل نسبة ملوثات الجو.

وِأشار إلى أن التوسع في زراعة الأسطح يساهم في إعادة التوازن البيئي، وتعويض ما يحدث من تعديات على الأراضي الزراعية، كما أن زراعة الأسطح يتيح استغلال المساحات غير المستغلة، وبالتالي فله جدوى اقتصادية، لاسيما مع انخفاض تكلفة الزراعة علاوة على أمان المنتج الذي يتم زراعته بالمنزل.

وطالب النائب باتاحة الفرصة -بعد تطبيق المبادرة والتوسع فيها- لتكوين جمعيات لصغار المنتجين من السكان للاستفادة من إنتاجهم للتصدير والتوريد للتجار فى مصر والعالم، ونقل التجربة لباقي المحافظات بعد ثبات نجاحها وخاصة تلك التي تعاني من ضيق المساحات الخضراء.