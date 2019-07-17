رئيس "الإسكندرية للكهرباء" يستعرض إنجازات قطاعات الشركة المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استعرض المهندس مدحت عويس فودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إنجازات الشركة حتى يونيو 2019، موضحا أن الشركة تخدم جمهور المشتركين في نطاق محافظة الإسكندرية من منطقه أبي قير شرقا حتى مدينة الحمام غربا بمساحة 2900 كم2، وبلغ عدد المشتركين 2.772 مليون مشترك، كما يتم تطوير الإدارات الفنية والتجارية ليصل عدد الإدارات الفنية لـ22 إدارة، وعدد الإدارت التجارية إلى 27 إدارة.

وحسب بيان، الأربعاء، أضاف رئيس الشركة -خلال استعراضه معدلات الأداء وسير الأعمال وما تم تنفيذه من خطط استثمارية وطموحة- أن الشركة تعمل على توفير أفضل خدمة للمشتركين، وذلك بالتوسع فى الشبكة القائمة وإحلال الشبكات المتهالكة.

واستطرد: "حفاظا على مكونات الشبكة الكهربية، فإن الشركة تقوم بعمل صيانة لها بشكل دوري، وحتى يونيو 2019 تم صيانة الخطوط الهوائية -الجهد المتوسط من موصلات وعوازل وإحلال أعمدة، بطول 967.963 كم، وصيانة السكاكين الهوائية بـ465 سكينة هوائية، صيانة لوحات التوزيع بـ380 موزعا، كما تم أيضاً صيانة 6327 حجرة وكشك محولات، وصيانة علب التوزيع بـ27483 علبة، وصيانة الشبكة الهوائية-الجهد المنخفض بطول 2376 كم".

وأضاف فودة، أن الشركة تعمل على خفض معدلات الأعطال للجهد المتوسط لتقديم أفضل خدمة للمشتركين، وذلك عن طريق الالتزام بتنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية، فقد انخفضت معدلات الأعطال في العام المالي 2017-2018 ليقدر بـ160 عطلا مقارنة بـ181 عطلا في العام المالي السابق 2016-2017.

وأوضح أنه تم التوسع في تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع، فقد وصل عدد العدادات الكودية المركبة على الشبكة حوالى 524 ألف عداد كودي، وعدد العدادات مسبقة الدفع المركبة على الشبكة 433 ألف عداد.

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ويجدر الإشارة إلى بعض نماذج نجاحات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، فتعمل شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على تركيب 39250 عدادا ذكيا بتكلفة تقديرية 200 مليون جنيه؛ نظراً لدقة تلك العدادات وسهولة شحنها وفصلها عن بعد ومزاياها المختلفة للمواطن وللشركة، وتم الانتهاء من تركيب 4129 عدادا ذكيا على الشبكة.

وتستهدف الشركة تطوير مركز تحكم شرق بتكلفة تقديرية 130 مليون جنيه ، بـ10محطات محولات و30 موزعا و200 حجرة محولات RMU و2 خطوط هوائية، والذي يخدم مناطق شرق الإسكندرية بدءا من سيدي جابر حتى أبو قير.

وحول إنجازات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء فى تخفيض نسبة الفقد وتحصيل المتأخرات، أوضح فودة أنه تم منح 44 موظفا من شاغلى الإدارات العليا بالشركة صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك طبقاً لقرار وزير العدل رقم 5221 لسنة 2017.

وبلغ عدد الحالات التي تم قطع التيار عنها منذ يوليو 2017 حتى يونيو 2019، 10 آلاف و14 حالة، وبلغ إجمالي الكمية المضبوطة 26.426 مليون ك.و.س، كما بلغ إجمالى القيمة المضبوطة 102.844 مليون جنيه، ما أثر بالإيجاب على تخفيض نسبة الفقد، فقد انخفضت نسبة الفقد عن الفترة من 1-7-2018 حتى يونيو 2019 إلى 15.591% مقارنة بنسبة الفقد في الفترة المناظرة من 1-7-2017 حتى 31-5-2018 حيث كانت 16.029%.

كما انتهت من إجراء مقايسة الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بإجمالي مقايسة حوالي 32 مليون جنيه، محطة صرف صحي الحمام بإجمالي مقايسة تصل إلى 14 مليون جنيه، كما انتهت أيضا من إجراء مقايسة المبنى الإداري لمحافظة الإسكندرية بتكلفة 5 ملايين جنيه.