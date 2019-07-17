بالصور.. أبناء المصريين بالخارج في زيارة لمحمية رأس محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

نظمت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، اليوم الأربعاء، رحلة ترفيهية تثقيفية لأبناء المصريين بالخارج، المشاركين بالمعسكر الذي تنظمه وزارة الهجرة بمدينة شرم الشيخ، لمحمية رأس محمد التي تبعد حوالي 12 كم من مدينة شرم الشيخ، لإطلاع الأطفال على واحدة من أروع بقاع العالم الطبيعية، وملامسة طبيعتها الخلابة.

ورافق الأطفال في رحلتهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والنائبة نادية هنري.

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وتأتي هذه الرحلة ضمن فعاليات المعسكر الذي تنظمه وزارة بالهجرة، للعام الثالث على التوالي بمدينة شرم الشيخ، لـ 110 طفلا من أبناء المصريين بالخارج، للمرحلة العمرية من سن 9 إلى 17 عامًا، ويضم المعسكر أطفالا من "الولايات المتحدة وإيطاليا والإمارات العربية، وكندا، وغيرهم وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" لتنظيم المعسكرات الرياضية.

ويأتي ذلك لتعريف الأجيال الناشئة بما لدى بلدهم مصر من ثروات طبيعية، خاصة وأن محمية رأس محمد تمثل المعنى الحقيقي لأروع بقاع الأرض جمالا، لما لها من طابع خاص يميزها دون غيرها من المحميات.

وتعد محمية رأس محمد أول محمية طبيعية يتم إنشائها في مصر، وتم إعلانها رسمياً كمحمية طبيعية عام 1938، وجرى تطويرها حتي وصلت مساحتها لنحو 480 كم، منها 135 كم أراضي برية، و345 كم شعاب مرجانية وبيئة مائية.