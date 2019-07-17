قرار وزاري بتخصيص 23 فدانًا بالعاصمة الجديدة لشركة ليفينج ياردز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قالت شركة ليفينج ياردز للتطوير العقاري إن وزير الإسكان أصدر قرارًا بتخصيص قطعة أرض لشركة بمساحة 23 فدانًا ضمن التخطيط العمراني للعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي استثمارات تصل لـ 2.5 مليار جنيه.
وقال هاشم القاضي رئيس القطاع التجاري لشركة ليفينج ياردز للتطوير العقاري، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن إجمالي استثمارات المرحلة الثانية للمشروع تبلغ 1.2 مليار جنيه، متمثلة في بيع قرابة نصف الوحدات المطروحة.
وأضاف في البيان أن الشركة تستعد، لأعمال حفر وبناء المشروع وفقا للمخطط الهندسي المعتمد مؤخرا.
ويقع المشروع الخدمي لوفت كابيتال سنتر، بين الحي الدبلوماسي وأرض المعارض، بمساحات تتراوح ما بين الـ 42 والـ 350 مترًا للوحدة.
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