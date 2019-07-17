الكرملين: التحقيق في حادث تحطم الطائرة الماليزية غير موضوعي

وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، التحقيق بشأن حادث تحطم طائرة (بيونج) الماليزية فوق أوكرانيا في عام 2014 بـ"غير الموضوعي"، مشيرا إلى أن بلاده عرضت العمل المشترك فيالتحقيق، ولكنها لم تُمنح هذه الفرصة.
وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "إن موقفنا من التحقيق الذي يتم إجراؤه في هولندا معروف جيدا، ونحن لا نعتبر أن نتيجة التحقيق موضوعية، وعرضنا منذ البداية مشاركة روسيا في التحقيق والعمل المشترك لتحديد المسئولين عن هذه المأساة الرهيبة"، مشيرا إلى أن بلاده لم تُمنح حق المشاركة، لذلك لا يمكنها الإقرار بموضوعية مثل هذا التحقيق دون المشاركة فيه.
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