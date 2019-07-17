بوتين يهنئ أنجيلا ميركل بعيد ميلادها الـ65

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رئيسة الوزراء الألمانية المستشارة أنجيلا ميركل، بمناسبة عيد ميلادها 65، متمنيا لها عاما سعيدا.
وكتب بوتين لميركل "عزيزتي أنجيلا، ألمانيا وأوروبا والعالم أجمع يقدر مهاراتكم في القيادة السياسية وعملكم سنوات طوالكمستشارة، أقدر علاقاتنا التي تمكننا من مناقشة أي قضايا بصراحة بما في ذلك أكثرها تعقيدًا، سأكون سعيدًا بمواصلة الحوار والتعاون معك".
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