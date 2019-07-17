النمسا تطالب بتكثيف الجهود الدولية لعلاج تداعيات تغير المناخ

طالب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين بجهود دولية واسعة لمواجهة مشكلة تغير المناخ، مشيرًا إلى أن التحديات الراهنة في هذا الشأن تحتاج إلى تعاون وبذل جهد أكبر من الفترة السابقة.
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس النمساوي، اليوم الأربعاء، لأعمال مهرجان بريجنز السينمائي
وأضاف فان دير بيلين أن الوعي بقضايا البيئة يزداد خاصة بين الشباب، مشيرًا إلى طلب البعض إعلان حالة الطوارئ المناخية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وطالب الرئيس النمساوي -الذي فضل عدم التحدث عن قضايا الفن- أي شخص وصل إلى موقع السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية أن يدرك أن السلطة مؤقتة ويتعامل مع الأمر بحرص ملمحا إلى فضيحة الفساد السياسي التي تفجرت مؤخرا وعرفت باسم قضية "ابيزا" وأدت إلى انهيار الائتلاف الحاكم في البلاد.
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