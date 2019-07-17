مقتل نائب القنصل العام التركي و2 من مرافقيه في إطلاق نار بأربيل

أفادت وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق، فى نبأ عاجل، بمقتل نائب القنصل العام التركي و2 من مرافقيه في إطلاق نار بأربيل.
وأشارت المصادر، الى أن القنصل العام ومرافقيه كانوا يتواجدون داخل مقهى في منطقة عين كاوه باربيل، مرجحة أن يكون الهجوم المسلح رداعلى مقتل قياديين في حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا.
وقالت قناة الحدث السعودية، إن قوى الأمن في كردستان تلاحق مطلقي النار على الدبلوماسيين الأتراك وسط اتهامات لحزب العمال الكردستاني.
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