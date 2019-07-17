اخبار العالم

مقتل نائب القنصل العام التركي و2 من مرافقيه في إطلاق نار بأربيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق، فى نبأ عاجل، بمقتل نائب القنصل العام التركي و2 من مرافقيه في إطلاق نار بأربيل.

وأشارت المصادر، الى أن القنصل العام ومرافقيه كانوا يتواجدون داخل مقهى في منطقة عين كاوه باربيل، مرجحة أن يكون الهجوم المسلح ردا

على مقتل قياديين في حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا.

وقالت قناة الحدث ، إن قوى الأمن في كردستان تلاحق مطلقي النار على الدبلوماسيين الأتراك وسط اتهامات لحزب العمال الكردستاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل نائب القنصل العام التركي و2 من مرافقيه في إطلاق نار بأربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا