بعد حرب التغريدات.. البرلمان الأمريكي يدين ترامب وينصف النائبات الديمقراطيات

صوت مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، لإدانة اللغة العنصرية التي تحدث بها الرئيس دونالد ترامب، في تغريداته ضد 4 نائبات ديمقراطيات في الكونغرس، في تصويت رمزي يهدف إلى وصم ترامب والنواب الجمهوريين المؤيدين .

وانضم 4 جمهوريين إلى كل الديمقراطيين ومستقل واحد في التصويت، لإدانة الرئيس بسبب تغريداته العنصرية والتي قال فيها للنائبات الأربع، دون أن يسمهن، إن عليهن أن يعدن للمساعدة في إصلاح الأماكن المنهارة الموبوءة بالجريمة التي أتين منها .

وقال ترامب مدافعا عن تغريداته "إذا لم تكن سعيدا في الولايات المتحدة وإذا كنت تشتكي طيلة الوقت فتستطيع ببساطة أن ترحل"، وعندما سئل إن كان يشعر بالقلق من أن البعض يعتبر تصريحاته عنصرية وأن المؤمنين بتفوق العرق الأبيض يجدون معه قاسما مشتركا، أجاب ترامب بأنه ليس كذلك، وقال "هذا الأمر لا يعنيني لأن الكثير من الناس يتفقون معي".

وقوبلت تصريحات الرئيس ترامب بانتقادات واسعة النطاق بل ولاقت استهجانا

من عدد محدود من زملائه الجمهوريين ، وقالت النائبة الديموقراطية إلهان عمر أحد أعضاء الكونغرس الذين هاجمهم ترامب، إن تصويت مجلس النواب بعث برسالة إلى الأطفال الصغار الذين يتصارعون مع ثقل تلك الكلمات التي تأتي الآن من ترامب ، بأننا نسمعهم، ونحن نراهم ونحن لن تسمح لأحد أن يقول لهم أن هذا ليس بلدهم.

وشهد التصويت توترات محيطة بالمعركة الإجرائية، حيث اختارت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، الكلمات التي تدين لغة ترامب العنصرية، وانتقدت لغة ترامب العنصرية بكلمات حادة، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث المثيرة قبل التصويت.

وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بعدم استبعاد تصريحات بيلوسي من السجل والسماح لبيلوسي بالتحدث مرة أخرى، وقالت بيلوسي للصحفيين إنها "لا تشعر بأي ندم" على لغتها التي تصف

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القرار .

وقالت بيلوسي خارج قاعة المجلس "انظر، أقف إلى جانب بياني"، "أنا فخورة بالاهتمام الذي تم توجيهه إليه لأن ما قاله الرئيس لم يكن مناسبًا تمامًا ضد زملائنا، ولكن ليس ضدهم فقط بل ضد الكثير من الأشخاص في بلدنا، وقال لهم ارجع إلى حيث أتيت. "

ويتعين على الأعضاء أن يكونوا حذرين في كيفية مناقشة قرار الإدانة هذا لأنه لا يُسمح لهم بمهاجمة شخصيات أو شخصيات الأعضاء أو أعضاء مجلس الشيوخ أو الرئيس في مجلس النواب. وتنص قواعد مجلس النواب تحديداً على أنه لا يمكن للأعضاء أن يقولوا إن الرئيس أصدر بيانًا متعصبًا أو عنصريًا واستغرقت المداولات حول ما إذا كان ينبغي حذف كلمات بيلوسي أكثر من ساعة.

وواصل الرئيس ترامب الدفاع عن تصريحاته وسط ردود الفعل العنيفة، مدعيا أن التغريدات ليست عنصرية، وحث الجمهوريين على التصويت ضد القرار، بينما قام عدد كبير من الجمهوريين في الكونغرس بتوبيخ الرئيس بسبب تعليقاته.

وكانت النائبة بالكونجرس الأمريكي، رشيدة طليب، قد طالبت بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة بعد هجومه على العضوات التقدميات الديمقراطيات، واقتراحه عودتهن إلى بلدانهن الأصلية.

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