"الفلافل" تكلف إيهود باراك بطاقته الائتمانية

كلفت الفلافل إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق فقد بطاقته الائتمانية.
وتعود القصة حسبما نشرت صحيفة جيروزاليم بوست إلى ذهاب باراك وفريق حملته الانتخابية لمحل "فلافل" في تل أبيب، وقيام فريق الحملة بتصوير باراك وهو يدفع ببطاقته الائتمانية، ويسخر من نتنياهو الذي تزعم تقارير أنه لا يمتلك بطاقة ائتمان خاصة به.
وظهرت في المقطع المصور الدعائي، المنشور على حساب باراك على تويتر، أرقام بطاقته الائتمانية وهيواضحة لجميع متابعيه.
وقال متحدث باسم باراك إنه ألغى البطاقة، لكنه لم يكن منزعجًا بشكل خاص مما حدث، حسبما نقلت الصحيفة.
وذكر حزب "إسرائيل ديمقراطية" الذي يتزعمه باراك، في بيان رسمي، أن "الوقت حان لكي يكون لإسرائيل رئيس وزراء يحمل بطاقة ائتمان".
وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأنه لا يمتلك بطاقة ائتمان، فقد ظهرنتنياهو وهو يدفع علنًا ثمن القهوة التي تناولها في مقهى بالقدس، في بث مباشر على فيسبوك، الأسبوع الماضي.
وتقول الصحيفة إن نتنياهو متهم بالاعتماد على تبرعات من أصدقاء أغنياء. وقد طلب منهم بالفعل السماح بتغطية تكاليفه القانونية في قضايا الفساد المتهم فيها.
ونشر باراك، على تويتر، صورة لنتنياهو مع المليونير أرنون ميلشان، تحت عنوان "بطاقة ائتمان نتنياهو".
وكان باراك أعلن، في شهر يونيو الماضي، العودة إلى الساحة السياسية، بصفته زعيمًا لحزب جديد، في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، قائلًا إن الوقت حان لإنهاء قيادة بنيامين نتانياهو "الفاسدة".
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