مقتل 3 دبلوماسيين بالرصاص بينهم نائب القنصل التركي في أربيل

قال مسؤولون أمنيان في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن ثلاثة دبلوماسيين أتراك قتلوا بينهم نائب القنصل التركي في إطلاق نار بمدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وأضافا أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على مطعم كان الدبلوماسيون يتناولون طعامهم فيه.

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وأكدت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية مقتل "موظف" في القنصلية العامة التركية لدى مدينة أربيل.