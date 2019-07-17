إنقاذ 277 مهاجراً في البحر بين إسبانيا والمغرب

انتشل عناصر الإنقاذ البحري الإسباني والمغربي 277 مهاجراً من دول جنوب الصحراء ليل الثلاثاء - الأربعاء، بينهم امرأة توفيت على أحد القوارب، كما ذكر عناصر الإنقاذ الإسبان الأربعاء.

على الجانب الإسباني، تم إنقاذ 220 شخصاً كانوا على متن ثلاثة زوارق في بحر ألبوران، كما ذكرت متحدثة لوكالة "فرانس برس".

وقد انتُشل الزورق الأول في حوالى الساعة 21،00 بتوقيت جرينيتش مساء الثلاثاء، أما الإثنان الآخران ففي وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وكانت المرأة التي توفيت على أحد هذين الزورقين، ولم يعرف سبب وفاتها، كما أوضحت المتحدثة. وبالإجمال، كانت 57 امرأة وأربعة قصّر في الزوارق.

وفي المقابل، أنقذت السلطات المغربية في بحر ألبوران نفسه، 57 شخصاً، كما قالت المتحدثة الإسبانية التي لم تقدم تفاصيل عن جنس المهاجرين وأعمارهم.

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ووصل حوالى 11 ألف مهاجر إلى إسبانيا بحراً منذ يناير، ولقي 203 مصرعهم لدى محاولتهم العبور، كما تفيد معلومات "منظمة الهجرة الدولية" حتى العاشر من يوليو.

وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية، أن عدد الواصلين قد تراجع حوالى 30% مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وفي 2018، تصدرت إسبانيا البلدان التي وصلها المهاجرون في أوروبا، لكنها عادت في 2019 إلى ما وراء اليونان، كما ذكرت منظمة الهجرة.

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وفي الإجمال منذ يناير، لقي 682 شخصاً مصرعهم أو اختفوا في البحر المتوسط، من إجمالي 31600 مهاجر من الوافدين، كما أوضحت "منظمة الهجرة الدولية".