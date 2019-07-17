القبض على العقل المدبر لهجمات مومباي في باكستان

ألقت السلطات الباكستانية، اليوم الأربعاء، القبض على حافظ سعيد، وهو زعيم جماعة إرهابية مسؤولة عن تنفيذ سلسلة من الهجمات في مومباي عام 2008، وذلك بعد اتهامه بتمويل أعمال إرهابية.

وقال أحمد نديم وهو متحدث باسم سعيد، إن سلطات مكافحة الإرهاب احتجزت سعيد بالقرب من مدينة لاهور بشرق باكستان.

وقالت قوة العمل المالي وهي منظمة حكومية عالمية، في مايو الماضي، إنها سوف تمهل باكستان حتى أكتوبر المقبل للحد من تمويل الإرهاب، وإلا سوف تضع البلاد على قائمتها السوداء، مما قد يؤدي لفرض عقوبات عليها.

وتأتي هذه الخطوة أيضاً قبل أيام من زيارة رئيس الوزراء عمران خان المرتقبة للولايات المتحدة. وكان وزير الخارجية الباكستاني قد قال إنه يأمل في أن تساعد الزيارة في إعادة صياغة سياسة واشنطن نحو باكستان، بهدف بناء علاقة تعتمد على مزيد من التعاون.

ويذكر أنه تم إلقاء القبض على سعيد عدة مرات في السابق، وكان يتم الإفراج عنه بسبب عدم كفاية الأدلة.

Advertisements

وقال المتحدث إن سعيد يواجه أكثر من 24 قضية تتعلق بتمويل الأرهاب.

اقرأ أيضاً... القوات الهندية تلاحق مدبر تفجير كشمير ضد الشرطة

وكان سعيد في طريقه للمثول أمام محكمة في مدينة جوجرانوالا للسعي للإفراج عنه بكفالة عندما تم إلقاء القبض عليه، مضيفاً "سوف نطعن على قرار إلقاء القبض على سعيد أمام محكمة لاهور العليا".

وكان المقاتلون مع الجماعة الإرهابية، قد قتلوا أكثر من 160 شخصاً في الهجوم الذي استمر ثلاثة أيام في المركز المالي للهند مومباي عام 2008.

وقد لقى ستة أميركيين حتفهم في الهجوم.