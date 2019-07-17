كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون يخطط لإجراء انتخابات عامة فى بريطانيا صيف 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة التايمز، اليوم الأربعاء، أن فريق المرشح بوريس جونسون يريد إجراء انتخابات وطنية في صيف عام 2020 وبدأ في جمع الأموال لتوظيف المزيد من الموظفين وإعداد حزب المحافظين للسباق.

وأصبح رئيس بلدية لندن السابق هو المرشح الأبرز الذي سيحل محل تيريزا ماي ويصبح رئيس وزراء بريطانيا عندما يتم الإعلان عن نتيجة سباق القيادة أمام جيريمي هانت يوم الثلاثاء المقبل.

وقال أوهنسون، إنه سيكون من "الحماقة المطلقة" إجراء انتخابات قبل أن يخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وذكرت التايمز أن فريقه يخطط لضخ مزيد من الأموال في مقر الحزب لوضعه في "قاعدة انتخابية" "لعام 2020.

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ومن المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل في 31 أكتوبر.

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار أعضاء الفريق قوله "هناك رغبة في تحقيق ذلك بينما زعيم المعارضة جيريمي كوربين لا يزال موجودا.. العمل منقسم تمامًا- بريكست يقتلهم، وحزب العمل ليس في حالة مناسبة لخوض انتخابات عامة ".

ومن المقرر إجراء الانتخابات القادمة في بريطانيا في عام 2022، وقد صرح كل من المتنافسين على القيادة علنًا أنهما لا يخططان لإجراء تصويت وطني قبل ذلك.