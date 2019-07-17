كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنوك الكينية والصينية تطلق مبادرة لتعزيز التجارة بين الصين وأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق بنك ستانبيك الكيني وبنك الصين الصناعي والتجاري (ICBC) مبادرة في كينيا اليوم الأربعاء لتعزيز التجارة بين الصين وأفريقيا.

وأبرم البنكان شراكة مع شركة التجارة الصينية "Zhejiang International Trading Supply Chain Co.".

ويربط اقتراح وكلاء الصين في إفريقيا (ACAP) المستوردين الأفارقة بالموردين الصينيين ويسهل التدفق النقدي للمستوردين من خلال توفير الدعم المالي وتسهيل عملية الاستيراد والخدمات اللوجستية.

لقد تم تنفيذ مبادرة ACAP بالفعل في نيجيريا وغانا وجنوب إفريقيا، وتهدف الخطة إلى تفعيلها في ما مجموعه 20 دولة أفريقية بحلول نهاية هذا العام.

ويعتبر بنك ستانبيك كينيا، وهو بنك تجاري مدرج في كينيا، جزءًا من مجموعة ستاندرد بنك، وهي مؤسسة إفريقية رائدة للخدمات المالية، ويملك بنك بنك الصين للصناعة والتجارة، أحد أكبر البنوك الصينية، 20.1 في المائة من مجموعة ستاندرد بنك.

