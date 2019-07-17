كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرة الحزام والطريق تقوم بتعزيز النمو الشامل في أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المصرف الأفريقي اليوم الأربعاء إن مبادرة الحزام والطرق التي اقترحتها الصين ستساعد في تعزيز النمو الشامل في إفريقيا.

وصرح مانيساه ألاغباوسو، رئيس مجموعة "تشاينا تشاندرينج أفريكا" في مجموعة ستاندرد بانك، لوكالة أنباء ((شينخوا)) في نيروبي بأن مبادرة الحزام والطريق قد برزت كعامل للنمو الشامل الشامل لأنه يشجع على تطوير البنية التحتية التي تحرك الكفاءة الاقتصادية.

وقال ألاجباوسو خلال إطلاق عرض وكلاء الصين - أفريقيا في نيروبي: "حكومات آسيا وأفريقيا وأوروبا تشترك الآن في مبادرة الزام والطريق لتعزيز التنمية الشاملة في جميع أنحاء العالم".

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وأشار إلى أن السكك الحديدية المعيارية الكينية (SGR) في كينيا، والتي حولت المشهد الاقتصادي للدولة الواقعة في شرق إفريقيا، هي مثال للتأثير الإيجابي للمبادرة.

وقال ألاغباوسو أن أفريقيا بدأت تتحد أكثر من خلال التكامل الإقليمي والقاري، ويمكن أن تلعب مبادرة الحزام والطريق دورًا حفازًا في هذه العمليات.

كما تعتبر ستاندرد بنك جروب هي منظمة إفريقية رائدة للخدمات المالية.

