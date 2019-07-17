كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون: "طالبان" تقتل 18 جنديا أفغانيا في اشتباكات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون حكوميون، اليوم الاربعاء، إن متشددي طالبان قتلوا 18 جنديًا أفغانيًا على الأقل في اشتباكات اندلعت الليلة الماضية عندما كانت القوات تحاول أسر زعيم بارز بطالبان.

بدأت الاشتباكات بعد سقوط العديد من الجنود في منطقة أب كاماري في مقاطعة بادغيس الغربية للقيام بغارة ليلية على مخابئ طالبان والقبض على حاكم مقاطعة معين للجماعة الإسلامية المتشددة.

وأكد فريد أخيزاي، عضو المجلس الإقليمي في بادغيس، إن طالبان حاصرت الجنود وقتلت 18 وأسر 11.

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وكما ورد، قال حاكم منطقة أب كاماري، إن عدم التنسيق هو السبب في ذلك.

وأوضح خوداد، الذي يحمل اسمًا واحدًا: "تم تنفيذ العملية لاقتحام مخبأ يستخدمه العديد من قادة طالبان، لكن المتمردين قاموا بإجلاء المنطقة قبل يومين".

وأكدت حركة طالبان، في بيان، أنها تلقت معلومات سريعة عن الغارة. وقالت، إن مقاتليها قتلوا 39 جنديًا أفغانيًا وأسروا 16.

تستمر طالبان في شن هجمات كبيرة ضد القوات الأفغانية أثناء مشاركتها في حوار مع