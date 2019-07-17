كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط زوجين من الطابق التاسع لدى ممارستهما الجنس بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقيت امرأة حتفها بعد سقوطها من الطابق التاسع في برج سكنى في روسيا أثناء ممارسة الجنس، ولكن نجا شريكها بعد الهبوط فوقها.

وتم العثور على المرأة، البالغة من العمر 30 عامًا، ميتة في قاعدة مبنى سكني في سان بطرسبرج ليلة 5 يوليو خلال ما وصفه الجيران بأنه حفلة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، قال شهود إنهم رأوا جهاز تلفزيون يُلقي من نافذة الشقة، وبعد ذلك سقطت المرأة وعشيقها البالغ من العمر 29 عامًا على الأرض أدناه.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن المرأة هبطت رأسًا على الأسفلت وتوفيت على الفور، لكن الرجل نجا بعد سقوطها على جسد المرأة والشجيرات القريبة.

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وقال شهود لوسائل الإعلام المحلية، إن الرجل الذى يرتدى جزءّ من ملابسه نهض وعاد للانضمام إلى الحفلة مرة أخرى.

وتمّ استدعاء الشرطة، وعندما وصلت قام المحتفلون بإلقاء ممسحة من النوافذ عليهم.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن المرأة قد لقيت حتفها على شاشة التلفزيون المتساقطة، لكن الصور من المشهد تظهر بوضوح أنها عارية من وسطها.

وبعد إجراء مقابلات مع الشهود، خلص المحققون إلى أن الزوجين كانا يمارسان الجنس على حافة النافذة عندما سقطا.

وكان هناك رجلان آخران في الشقة عندما حدث السقوط، لكن لا يُعتقد أنهما متورطان، وبدأ التحقيق في جريمة قتل.