كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السير 9 آلاف خطوة يوميا يحمى من الزهايمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشير دراسة إلى أن المشي نحو 8900 خطوة يوميًا يمكن أن يحمي المخ من التدهور وفقدان أنسجة المخ من مرض الزهايمر.

وقام الباحثون بتتبع حركة كبار السن وقياس مستويات البروتين المرتبط بمرض الزهايمر لتحديد العلاقة.

وأضافوا أنه ينبغي استخدام التمرينات جنبًا إلى جنب مع التدخلات الأخرى لصحة القلب، مثل خفض الكوليسترول والإقلاع عن التدخين وفقدان الوزن.

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وتمّ ربط تحسين تدفق الدم بحماية الدماغ في الماضي، وغالبا ما وجد أن الأشخاص الذين يعانون من الخرف قد تقلص تدفق الدم إلى المخ، مما يحتمل تجويعهم للأكسجين والمواد الغذائية الحيوية وتسريع تراجعه.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، أجرى الباحثون من مركز أبحاث وعلاج مرض الزهايمر، الدراسة على 182 مريضاً في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، وكان عمر هؤلاء المرضى يبلغ من العمر 73 عامًا، وقاس العلماء مدى المشي كل يوم باستخدام عدادات الخطى.

كما أنهم تتبعوا كميات من البروتين الذي يسمى بالأميلويد في أدمغتهم ودراسة المادة الرمادية الحيوية.