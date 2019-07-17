كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع شعبية ترامب بين الجمهوريين بعد تغريدته العنصرية ضد نائبات ديموقراطيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زاد تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الجمهوريين بعد "خلافاته العنصرية" مع أربع نساء من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين، حسبما أظهر استطلاع للرأي أجرته "إيبسوس".

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، تم إجراء الاستطلاع الوطني يومي الاثنين والثلاثاء بعد أن طالب ترامب النائبات "بالعودة والمساعدة في إصلاح الأماكن المحطمة والموبوئة بالجريمة التي أتوا منها".

وأظهر الاستطلاع أن تأييد ترامب بين أعضاء حزبه الجمهوري ارتفع بنسبة 5 نقاط مئوية إلى 72% ، مقارنة مع استطلاع مماثل أجري الأسبوع الماضي.

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بينما فقد ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه العام المقبل، الدعم، مع الديمقراطيين والمستقلين منذ التغريدة العاصفة يوم الأحد.

ومن بين المستقلين، قال 3 من أصل 10 أنهم يؤيدون ترامب، بانخفاض عن أربعة من أصل 10 قبل أسبوع.

وانخفض صافى التأييد لترامب- النسبة المئوية للتأييد ناقص النسبة المئوية للرفض- بمقدار نقطتين بين الديمقراطيين في الاستطلاع.

وظلّ تاييد ترامب العام دون تغيير خلال الأسبوع الماضي، ووفقًا للاستطلاع، قال 41% من الجمهور الأمريكي إنهم وافقوا على أدائه في منصبه، بينما عارض 55%.