الولايات المتحدة: روسيا ترفض منح تأشيرات لمعلمي أطفال الدبلوماسيين

أوضح السفير الأمريكي في موسكو جون هنتسمان، أن روسيا رفضت منح تأشيرات للمعلمين في مدرسة لتعليم أطفال الدبلوماسيين.

وأضاف هنتسمان، أن روسيا لم تصدر تأشيرات لـ 30 مدرسًا جديدًا من المقرر أن يصلوا الشهر المقبل مشيرا الي انه "لا ينبغي استخدام الأطفال كأدوات في النزاعات الدبلوماسية"، وأن المدرسة قد "تنظر في احتمال إلغاء قبول بعض الطلاب الجدد" إذا لم تتمكن من توظيف عدد كاف من المعلمين.

تضم مدرسة الأنجلو أمريكية حوالي 1100 طفل من أكثر من 60 دولة، بما في ذلك بعض أطفال الأثرياء الروس. وقد تأسست المدرسة في عام 1949، وتخضع لاشراف السفارات الأمريكية والبريطانية والكندية.

وفي عام 2016، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطفال الدبلوماسيين الأمريكيين لحضور احتفالات العام الجديد في الكرملين، بعد فترة وجيزة من نفى وزارة الخارجية تقرير سي إن إن بأنها تخطط لإغلاق المدرسة.

