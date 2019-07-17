كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاضي يوبخ رئيس وزراء ماليزيا الأسبق بسبب تأخره في الحضور إلى المحكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبخ القاضي محمد نزلان محمد الغزالي، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، نجيب تون عبد الرزاق، للتأخر مرة أخرى، اليوم، عن الحضور إلى المحكمة، وهو اليوم التاسع والثلاثون لإساءة استخدام رئيس الوزراء السابق للسلطة والانتهاك الجنائي لقضية الثقة:

وقال القاضي، المعروف بصبره ويتحدث فقط عند الضرورة: "أود أن أذكر المتهم بأنه يجب أن يكون في الموعد المحدد. مزيد من التأخير لن يؤدي إلا إلى تأخير الإجراءات".

وحسبما أورد موقع "فري ماليزيا توداي"، أضاف القاضي، أن هذا غير عادل لموظفي المحكمة الآخرين الذين كانوا في الموعد المحدد.

في الماضي، أيضًا، لم يحافظ "نجيب" دائمًا على جدول المواعيد خلال فترات الاستراحة القصيرة في الصباح أو أنه سيصل متأخرًا لجلسات ما بعد الظهر، لكن نزلان تجاهلها.

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ومع ذلك، قرر "نزلان"، اليوم، توجيه اللوم إلى رئيس الوزراء الأسبق بسبب التأخير.

وصرح بذلك، بعد اعتذار كبير محامي نجيب، محمد شفيع عبد الل،ه عن تأخر وصول موكله بعد الظهر. قائلًا: "كان لديه زائر غير متوقع وضاع الوقت".

كان من المقرر، أن تبدأ المحاكمة في الساعة 2:20 مساءً بعد أن توقفت المحكمة من أجل الاستراحة في الساعة 12:50 مساءً.

كان المدعي العام، تومي توماس، في المحكمة بالفعل عندما خرج نزلان من غرفته في الوقت المحدد، فقط لرؤية أن نجيب ليس في قفص الاتهام.