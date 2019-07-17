كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناقوس الخطر.. ذوبان الجليد يتسبب فى نشوء بحيرة فوق جبال الألب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتشف متسلق بحيرة تشكلت نتيجة الثلج الجليدي المذاب على ارتفاع 11100 قدم فوق جبل في جبال الألب.

وقام برايان ميستري، وهو مدرب تسلق يبلغ من العمر 24 عامًا، بنشر اكتشاف "مثير للقلق" عبر موقع انستاجرام، مدعياً أن البحيرة قد تشكلت في غضون 10 أيام فقط بالقرب من قمة مونت بلانك، محذراً أتباعه من الموقف كاتباً: 'حان الوقت لدق ناقوس الخطر.

"وكانت 10 أيام فقط من الحرارة الشديدة كانت كافية للانهيار، ليحدث الذوبان وتشكيل بحيرة عند قاعدة دنت دي جان وإيجيل ماربريس".

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ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، اليوم، يعتقد ميستري أن البحيرة جاءت نتيجة لتغير المناخ، وألقى باللوم على الموجة الحارة التي ضربت جبال الألب مع درجات حرارة تصل إلى 10 درجة مئوية، وعادة ما يكون الجزء العلوي من مونت بلانك حول سالب 4 مئوية.

وقال: "لقد فوجئت، في جبال الألب، يفترض دائمًا أن يتم تجميد المياه فوق 9000 قدم (3000 متر).. إذا أحضرنا زجاجة ماء، فعادةً ما يبدأ التجميد بعد بضع ساعات."

وأضاف ميستري: "هذا أمر مثير للقلق حقًا، فالأنهار الجليدية في جميع أنحاء العالم تذوب بسرعة هائلة".