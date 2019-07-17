كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنلندا: طائرة روسية انتهكت المجال الجوي لدول الشمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية أننه يشتبه في انتهاك طائرة روسية المجال الجوي لدول الشمال، وان حرس الحدود الفنلندي يحقق في الأمر.

وقالت الوزارة في بيان قصير ان الانتهاك المزعوم وقع صباح الأربعاء على بحر البلطيق بالقرب من بلدة بورفو شرق هلسنكي. ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

صرح المتحدث كريستيان فاكوري بشكل منفصل لصحيفة إيلتهيتي الفنلندية أن الانتهاك المزعوم لطائرة روسية استمر حوالي دقيقتين، ودخل حوالي كيلومتر واحد (0.6 ميل) في المجال الجوي الفنلندي، وهو ليس عضوًا في الناتو.

يعد هذا ثاني انتهاك جوي يتم الإبلاغ عنه للمجال الجوي الفنلندي هذا العام.

في أبريل، قال سلاح الجو البرتغالي إن إحدى طائرات المراقبة التابعة له قد توغلت عن غير قصد في المجال الجوي الفنلندي خلال مهمة لحلف الناتو فوق بحر البلطيق.

