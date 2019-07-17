كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفصال ملك ماليزيا السابق وملكة جمال روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلق الملك الماليزي السابق زوجته ملكة الجمال الروسية بعد أسابيع فقط من ولادة ابنهما، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم.

ويأتي ذلك على الرغم من أن ملكة جمال موسكو السابقة ونجمة تلفزيون الواقع تقول كم هي سعيدة في زواجها الخيالي في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي الأخيرة.

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وأذهل الزفاف المفاجئ للسلطان محمد الخامس من كيلانتان، 50 عاماً، وريحانا أوكسانا فويفودينا، 27 عامًا، الشعب الماليزى، في العاصمة الروسية في نوفمبر الماضي .

لكن الآن تشير شهادة الطلاق إلى أن الملك السابق، الذي استقال من الحكم الملكي بعد الكشف عن غرائز زوجته "الجنس في حمام السباحة" في برنامج تلفزيوني واقعي، والذى أنهى العلاقة.

وتم تسجيل الطلاق بشكل نهائي في 1 يولي، حسبما ذكرت صحيفة نيو ستريتس تايمز في كوالالمبور.