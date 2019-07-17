كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الإمارات يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين قاضيين من أبناء الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2019م بتعيين القاضي محمد أحمد عبد الله عبدول العوضي رئيسا بمحكمة ابتدائية على الفئة الثانية، والقاضي مايد أحمد عبد الله عبدول العوضي رئيسا بمحكمة ابتدائية على الفئة الثانية.

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وقد أدى القاضيان اليمين القانونية صباح اليوم أمام معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل .

ورحب معاليه خلال لقائه القاضيين بانضمامهما كحماة للقانون إلى منظومة العدل والقضاء ..مؤكداً أن السلطة القضائية تأمل من أبناء الدولة الكثير في سبيل تحقيق سيادة القانون والعدالة الناجزة وإحقاق الحق، والذي يتطلب جودة الأحكام وسرعة الفصل في الدعاوي، داعياً إلى الحرص الدائم على تطبيق نصوص الدستور والقوانين المرعية.