شروط رونار تؤخر إعلانه مدربا جديدا للمنتخب السعودي.. راتب خيالي وعقد طويل

بات المدرب الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، قريبا جدا من خوض تجربة تدريبية جديدة، بعد تجربته مع “أسود الأطلس”، وذلك بعد أن دخل في مفاوضات مباشرة، مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، غير أن شروطا عديدة مازالت تعثر المفاوضات.

وحسب تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، فإن المدرب الفرنسي وضع مجموعة من الشروط على طاولة الاتحاد السعودي، من أجل التعاقد معه، وتدريب منتخب “الخضر”، وهو الأمر الذي أخر التوصل لاتفاق نهائي، لحدود اللحظة.

وأكدت المصادر نفسها، أن الشرط الأبرز كان هو توقيع عقد مدته 3 سنوات ونصف، وهو الأمر الذي كان موضع خلاف في الاتحاد السعودي.

أما الشرط الثاني، فهو مطالبته براتب سنوي كبير، متمثل في 4 ملايين ريال سعودي، يفوق ذلك الذي يتلقاه حاليا في المغرب.

وكانت مجموعة من التقارير الصحفية السعودية، قد أكدت تواجد رئيس الاتحاد السعودي للعبة، في المغرب، من أجل حسم مفاوضاته مع المدرب الفرنسي.